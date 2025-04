JUSTIÇA

Astro do Backstreet Boys enfrenta 4ª acusação de estupro com transmissão de ISTs

Cantor já foi alvo de outras três acusações semelhantes; vítima relata agressão, infecção por doenças e trauma emocional

Nick Carter, integrante do grupo pop Backstreet Boys, foi acusado pela quarta vez de estupro. A nova denúncia, revelada pelo site TMZ, foi registrada por Laura Penly, de 45 anos, que afirma ter sido violentada pelo cantor em 2004, quando tinha 19 anos. Segundo ela, o abuso ocorreu em um apartamento em Los Angeles e resultou em graves consequências físicas e emocionais. >

De acordo com o processo judicial, Laura teria conhecido Carter durante um evento e, posteriormente, ido até o apartamento onde o suposto crime teria acontecido. Ela afirma que o cantor se recusou a usar preservativo, alegando que estava “limpo” e que o uso não seria necessário. >

Penly diz que, ao recusar o ato sexual, Carter teria reagido com violência: “Ele disse que eu só estava ali para fazer sexo com ele”, relata no processo. Em seguida, segundo ela, foi jogada na cama e estuprada, mesmo após dizer “não” repetidamente.>