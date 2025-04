DESCOBERTA

Esposa de Amado Batista descobre talento inusitado do cantor: 'O bichinho é bom mesmo'

Calita Franciele, Miss Universo Mato Grosso 2024, ficou surpresa ao ver o resultado de uma trança feita pelo marido, 51 anos mais velho

Casados há pouco mais de um mês, Amado Batista , de 74 anos, e Calita Franciele , de 23, protagonizaram um momento descontraído que encantou seguidores nas redes sociais. Durante os preparativos para um passeio de bicicleta, o cantor surpreendeu a esposa ao mostrar que também tem talento com cabelos — mais especificamente, com tranças. >

A Miss Universo Mato Grosso 2024, inicialmente incrédula, desafiou o marido: “Quero ver o resultado dessa trança”, disse, entre risos. Amado, confiante, respondeu com bom humor: “Você vai ver. Vai ficar bonitinho para danar. Não precisa contratar a menina para fazer seu cabelo”.>

Ao ver o penteado pronto, Calita ficou impressionada: “Rapaz, o bichinho é bom mesmo. Uau! Gente, descobri um dos talentos do Amado. Parabéns, amor”, elogiou, surpresa com o resultado. Animado, o cantor ainda brincou: “Trança eu faço muito bem”.>

Com o penteado aprovado, o casal colocou os capacetes e partiu para um passeio de bike. A relação dos dois vem chamando atenção não só pela diferença de idade, mas também pela sintonia e momentos de leveza compartilhados nas redes.>

Os dois oficializaram a união recentemente com uma cerimônia religiosa no interior do Mato Grosso, seguida por uma lua de mel em um resort à beira-mar. Calita compartilhou detalhes da viagem e contou que viveu um “perrengue chique”: “Esqueci todos os meus biquínis, tive que improvisar”, revelou em tom bem-humorado nas redes.>