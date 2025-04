TELEVISÃO

Quanto Bella Campos ganha na Globo? Salário da atriz em ‘Vale Tudo’ surpreende fãs

Sucesso como Maria de Fátima no remake da novela, a atriz fatura alto e ainda lucra com contratos publicitários nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 15 de abril de 2025 às 07:28

Bella Campos interpreta Maria de Fátima em Vale Tudo Crédito: Reprodução

Bella Campos está colhendo os frutos de sua atuação como Maria de Fátima no remake de Vale Tudo. A jovem atriz, que caiu nas graças do público e da crítica, tem se destacado não apenas pela performance na novela das nove, mas também pelo valor expressivo que recebe mensalmente da Globo. >

De acordo com informações do portal Observatório da TV, Bella embolsa cerca de R$ 60 mil por mês para dar vida à personagem que marcou gerações. O valor chama atenção, especialmente em um momento em que a emissora carioca não mantém mais contratos fixos com exclusividade para grande parte de seu elenco. Desde a pandemia, o Grupo Globo adotou o regime de pessoa jurídica (PJ) para os artistas, modelo que permite maior flexibilidade contratual — tanto para a empresa quanto para os talentos.>

Mesmo com a nova política da emissora, o cachê de Bella impressiona. A jovem de 25 anos já figura entre os rostos mais promissores da teledramaturgia nacional e vem se consolidando também como um fenômeno fora das telas. Com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, a artista se tornou uma das queridinhas de grandes marcas, garantindo contratos de publicidade que complementam — e muito bem — seus rendimentos mensais.>

“Hoje, a presença digital é tão relevante quanto a audiência na TV. As marcas estão atentas ao engajamento real, e Bella tem entregado isso com autenticidade”, afirmou uma fonte do setor publicitário que acompanha o mercado de influenciadores.>