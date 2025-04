‘POLÊMICAS DE GUÊ?’

Davi Brito: Relembre todas as polêmicas do baiano nos últimos 7 dias

Ex-BBB protagonizou controvérsias envolvendo Justiça, paternidade e término de relacionamento

Elis Freire

Publicado em 14 de abril de 2025 às 21:55

Davi Brito foi o campeão do BBB 24 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Derrota na Justiça. Anúncio de paternidade. Término de relacionamento. Dívidas no Serasa. Suposta perda do bebê. Com tantas reviravoltas, pode ter ficado difícil acompanhar os capítulos da “novela” Davi Brito - baiano que levou o maior prêmio do Big Brother Brasil 2024. O estudante de Direito protagonizou inúmeras polêmicas nos últimos 7 dias e virou um dos assuntos mais comentados na internet e no boca a boca. >

Para deixar tudo bem esmiuçado, o CORREIO fez um compilado com os principais acontecimentos envolvendo o ex-BBB, natural de Salvador. >

Confira:>

1) Derrota de Davi Brito na Justiça>

No último dia 8, veio à público através de matéria do Alô Alô Bahia que Mani Reggo ganhou na Justiça contra Davi Brito no processo em que buscava o reconhecimento da união estável com o ex-BBB. Os advogados confirmaram a decisão em primeira instância ao CORREIO e, caso não haja recursos, a influencer poderá ter direito a metade dos prêmios conquistados por Davi no Big Brother Brasil 2024 que somam R$ 3 milhões.>

A decisão foi tomada pela juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador. No processo, Mani alegou que os dois moravam juntos no período do reality show e que o baiano declarava que ela era sua esposa no programa. >

2) Anúncio da paternidade>

Minutos depois, ainda no dia 8 de abril, Davi Brito abriu uma live nas suas redes sociais para anunciar que sua então namorada, Adriana Paula, estava grávida do primeiro filho do casal. O baiano apareceu sorridente para contar a novidade aos seus seguidores. "Papai calabreso está na área", escreveu na legenda.>

Sozinho, ele contou a novidade. “Vocês iam ver, alguém ia tirar foto e eu preferi vim e falar aqui sobre isso e assim gente é de extremo carinho que eu tô aqui expressando essa alegria. No dia eu fiquei tão alegre e não consegui acreditar que ela estava grávida”, revelou ele.>

3) Término do relacionamento com Adriana Paula>

Durante a noite do mesmo dia, Davi Brito usou as redes sociais para anunciar que Adriana Paula terminou o relacionamento após ele expor nas redes sociais a suposta grávidez do casal. >

"Tá todo mundo perguntando. Gente, eu fiz uma live hoje e expliquei que eu e a Paula estamos em uma situação complicada. Ela está no momento dela, no período gestacional, ela quer ficar sozinha, quer um tempo, raciocinar o que está acontecendo", disse ele em um vídeo que foi apagado posteriormente. >

Desde então, os dois pararam de se seguir nas nas redes sociais e o vídeo do anúncio da paternidade também foi deletado das redes do baiano.>

4) Davi com nome no Serasa>

No dia seguinte, dia 9 de abril, o Portal Leo Dias revelou que Davi Brito está com o nome sujo no Serasa e acumula dívidas, mesmo tendo ficado milionário ao vencer o BBB24.>

De acordo com o portal, o estudante acumula uma dívida de R$ 64 mil: R$ 53 mil seriam de dívidas de prejuízo, em que os bancos já consideram que a pendência não será paga e o restante do valor Davi estaria devendo ao condomínio Mares do Sul.>

5) Gravidez desmentida?>

Foi aí que mais uma reviravolta chegou para completar a novela que tem sido a vida do baiano. Ainda no dia 9, uma ex-assessora de Davi, Elizângela Carlos, disse que o anúncio da gravidez se tratou de uma farsa.>

A profissional, que gerenciava as redes sociais de Davi durante sua participação no reality show, afirmou que não gerencia mais a carreira do ex-brother e que faz questão de manter distância da família. Ela chamou os Brito de “trapaceiros, trambiqueiros e enrolados”.>

6) Crise de choro nos stories e foto do teste de gravidez>

Já na madrugada do último sábado (12), um desabafo longo tomou conta das redes sociais. Davi Brito apareceu chorando em uma série de Stories, chorando ao falar sobre relacionamento com Adriana Paula. Ele confirmou o fim do namoro de maneira indireta.>

"Se alguém quer sair da sua vida, deixe sair. Por mais que doa, mas deixe. Por mais que você corra atrás e não adiante", declarou Davi, visivelmente abalado. O influenciador de 22 anos aproveitou o momento para fazer uma autocrítica sobre como lidou com a notícia da gravidez: "Eu errei ao ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Porque eu não respeitei o momento dela de contar", desabafou. >

Entre as sequências de vídeo, o ex-BBB mostra um teste de gravidez positivo para rebater acusações de que estaria mentindo sobre a novidade de que será pai. >

7) Ex-namorada anuncia perda do bebê>

As polêmicas de Davi ganharam mais um capítulo nesta segunda (14); desta vez um capítulo trágico. A ex-namorada de Davi Brito, Adriana Paula informou que perdeu o bebê que supostamente esperava do baiano. Ela explicou que sofreu um aborto espontâneo.>