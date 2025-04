FUTURO PAPAI

Davi Brito anuncia que vai ser pai: 'Tão alegre'

O campeão do BBB 24 revelou em live nesta terça (8) que a sua namorada Adriana Paula está grávida

Davi Brito vai ser papai! O campeão do BBB 24 anunciou nas suas redes sociais que sua namorada, Adriana Paula, está grávida do primeiro filho do casal. Em uma live em seu perfil do Instagram, que ficou no ar na tarde desta terça-feira (8), o baiano apareceu sorridente para contar a novidade aos seus seguidores. "Papai calabreso está na área", escreveu na legenda.>