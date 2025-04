NOVIDADES

Após turnê com Bethânia, Caetano Veloso revela novidades planejadas: 'Não quero parar'

Cantor publicou vídeo nas redes sociais onde falou sobre os planos para este ano

Caetano Veloso não vai parar! O cantor que emocionou os fãs com uma turnê histórica ao lado da irmã Maria Bethânia revelou quais novidades planeja para este ano. Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira (8), o baiano contou um pouco do que planeja para sua carreira. A participação em grandes festivais e o lançamento de músicas inéditas são algumas das ideias do ícone da MPB para seguir na ativa. >