Vovó Pifa: baiana de 108 anos é a mulher mais velha do mundo a fazer tatuagem

Idosa fez 4 tatuagens após os 90 anos e entrou para o Guiness Book

O receio de alguns ao fazer uma tatuagem é envelhecer e desbotar o desenho, mas para Epifânia Maria de Jesus Mendes, conhecida como Vovó Pifa, o importante é fazer o que se tem vontade. Baiana nascida no dia 7 de abril de 1917, no município de Correntina, a idosa celebra seus 108 anos de vida nesta segunda-feira (7) e um feito: ser a mulher mais velha do mundo a fazer uma tatuagem. >

A baiana, que se mudou com o marido e dois filhos para Goiânia no ano de sua fundação, em 1935, é testemunha viva de boa parte da história do Brasil. As marcas na pele refletem a presente vivacidade e cor que marcaram a sua trajetória. Ao longo dos anos, além das muitas histórias para contar, Pifa é mãe de 14 filhos, avó de 39 netos, bisavó de 44 bisnetos e tataravó de 10 tataranetos.>