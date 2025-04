DESABAFO

Mariana Rios revela problema de saúde que a atrapalha de engravidar

Atriz desabafou sobre um novo desafio no processo de tentar ser mãe

Há anos tentando engravidar, Mariana Rios revelou mais um desafio descoberto no processo de busca pela maternidade. A atriz de 39 anos publicou um vídeo nesta sexta-feira (4), onde contou sobre um problema de saúde que atrapalha o desenvolvimento saudável de uma gestação >

Como Mariana detalha em vídeo, ela teve uma com trombofilia adquirida. A atriz tem buscado se conectar com os seus seguidores ao compartilhar sua experiência pessoal para engravidar. Ela se descreve como “tentante”.>

A trombofilia adquirida é uma condição que pode aparecer durante a vida por vários fatores, aumentando o risco de formação de coágulos no sangue. Assim, a fertilidade e a saúde gestacional podem ser afetadas.>

A artista ressaltou seu apoio a todas as pessoas que passam pela mesma situação: "A jornada da maternidade não precisa ser solitária! Quando compartilhada se torna mais leve", destacou.>

Aborto espontâneo

Em 2020, Mariana Rios sofreu um aborto espontâneo. Foi então que a famosa revelou que recebeu o diagnóstico de uma doença autoimune que provoca a perda do bebê. Mariana estava grávida de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Lucas Kalil.>