Barraco! Odete briga e tem fios de cabelo arrancados por nova inimiga

Vilã tenta subornar personagem e não se dá bem com após atitude

Odete Roitman (Debora Bloch) não mede esforços para conseguir o que quer. De manipulação a suborno, a vilã tenta manipular até o destino do neto, Tiago (Pedro Waddington), que namora com Fernanda (Ramille Xavier). >

Odete não simpatiza com o relacionamento do neto por causa de preconceito social, e tenta suborná-la para que se afaste de Tiago, despertando assim a fúria de Eunice (Edvana Carvalho), mãe da jovem.>

Quando isso acontece, Fernanda volta para casa abalada com o que aconteceu. Aos prantos, a jovem desabafa com a mãe após a proposta de Odete. “Ela me ofereceu dinheiro para eu me afastar do Tiago”, revela a moça, ainda em estado de choque.>