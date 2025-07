NOVELA DAS 9

Após separação, Odete ameaça Ivan com multa de R$ 300 mil em ‘Vale Tudo’ desta terça (29)

Capítulo é marcado por tensão familiar, recaída no alcoolismo e chantagem emocional

Heider Sacramento

Publicado em 29 de julho de 2025 às 12:01

Odete pressiona Ivan com multa após separação Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta terça-feira (29) de “Vale Tudo” promete fortes emoções, com desentendimentos familiares e uma crise emocional intensa de Heleninha (Paolla Oliveira). A artista plástica não aceita o fim do casamento com Ivan (Renato Góes) e entra em colapso ao suspeitar que o ex-marido tenha voltado a se envolver com Raquel (Taís Araújo). >

O impacto da separação não atinge apenas Heleninha. Tiago (Pedro Waddington), seu filho, fica arrasado ao ver Ivan partir, acreditando que o padrasto seria o apoio que a mãe precisava para manter a sobriedade. Do outro lado, Odete Roitman (Debora Bloch) reage com frieza à decisão do genro e tenta manipular a situação a seu favor.>

“Você esqueceu que o contrato de casamento prevê multa de 300 mil reais em caso de traição?”, dispara Odete, deixando claro que usará o documento para manter Ivan próximo da filha. A empresária ignora o sofrimento de Heleninha e insiste em controlar o destino do casal a qualquer custo.>