MEMÓRIAS

Flora Gil recebe foto rara com Preta Gil durante missa de 7º dia da cantora

Madrasta de Preta foi surpreendida com imagem de 1984, quando estava grávida de Bem Gil e a cantora ainda era criança

Durante a missa de 7º dia de Preta Gil, realizada na noite de segunda-feira (28) na Paróquia Santa Mônica, no Leblon, Zona Sul do Rio, Flora Gil viveu um momento de forte emoção. Madrasta da cantora, ela recebeu uma lembrança afetiva inesperada: uma foto rara de 1984 ao lado da enteada, quando ainda estava grávida de Bem Gil. >

Preta Gil faleceu no domingo (20), em Nova York, após mais de dois anos lutando contra um câncer colorretal. Ela estava nos Estados Unidos havia três meses, tentando um tratamento experimental. O corpo da artista foi velado na sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio, com homenagens de fãs, amigos e familiares, e posteriormente cremado no Crematório da Penitência, no Caju.>