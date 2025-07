LEGADO

'A partida dela contribuiu para sermos mais amorosos', diz Gilberto Gil em missa de 7° dia de Preta

Pai da cantora falou publicamente sobre o legado da filha, que morreu no último dia 20

Durante a missa de 7º dia de Preta Gil realizada na noite desta segunda-feira (28), o pai da cantora, Gilberto Gil, falou publicamente sobre o legado que a filha deixou no mundo. A cerimônia foi realizada na Paróquia Santa Mônica, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, em memória da artista que faleceu no último dia 20, aos 50 anos, em decorrência de complicações de um câncer colorretal. >