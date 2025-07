'TUDO VAI PASSAR'

OUÇA: Última música lançada por Preta Gil falava sobre ter esperança de superar o câncer

Lançada para trilha de filme sobre câncer, faixa "Tudo Vai Passar" virou símbolo da luta da cantora

A última música lançada por Preta Gil falava sobre a luta contra o câncer e trazia uma mensagem de esperança. Batizada de 'Tudo Vai Passar', a canção está na trilha sonora do filme Câncer com Ascendente em Virgem, que narra a história de uma mulher que luta contra a doença.>

O filme, dirigido por Rosana Svartman e lançado em março de 2025, é inspirado na história real da produtora Clélia Bessa, que compartilhou sua jornada com o câncer de mama no blog 'Estou com Câncer, E Daí?'. A história virou livro e, depois, longa-metragem. Preta Gil foi convidada para cantar a música tema, lançada especialmente para o projeto.>

Diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta enfrentou um processo longo e público de tratamento. Em agosto daquele ano, passou por uma cirurgia de 14 horas para retirada do tumor, do útero e do reto. Após alguns meses de alta, a doença teve uma recidiva em agosto de 2024, e ela iniciou uma nova fase de quimioterapia, seguida por outra cirurgia em dezembro, que durou 21 horas.>