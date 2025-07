PÉSSIMA RELAÇÃO

Quem é Rodrigo Godoy, ex-marido que traiu e abandonou Preta Gil durante o câncer

Personal trainer a deixou no início do tratamento; relação com ex-funcionária virou romance assumido após o divórcio

Fernanda Varela

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:30

Preta Gil e Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução/Instagram

Quando Preta Gil morreu, no último dia 20 de julho, as redes sociais de um personagem marcante na vida dela foi atacado por fãs: Rodrigo Godoy. Casado com Preta Gil por oito anos, o personal se tornou figura central em um dos momentos mais delicados da vida da cantora. A relação terminou em 2023, no mesmo mês em que Preta recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Logo após a separação, ela tornou pública a traição do ex com Ingrid Lima, que até então trabalhava com ela como stylist.>

“Meu diagnóstico veio em janeiro, eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição, porque ele me abandonou com câncer. Ele saía, eu ficava em casa largada”, disse Preta em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha. Segundo a artista, ela chegou a sugerir terapia de casal. “Falava pra ele: ‘vamos buscar um terapeuta, tô achando muito pesado pra você o meu diagnóstico’”.>

Sobre Ingrid, Preta contou que teve uma intuição antes de descobrir a relação: “Comecei a ter uma rusga com ela, que não estava me descendo. Foi uma intuição minha, não tinha uma coisa concreta”. Ela rompeu o vínculo profissional com a stylist ainda durante o casamento.>

Na mesma entrevista, Preta explicou que acreditava que os problemas conjugais poderiam ser superados. “O casamento estava bom? Não, mas eu achava que era uma crise, que a gente ia resolver”. Ao descobrir a traição, tudo fez sentido: “O que mais me choca nessa história não é a traição. Traição acontece. [...] O mais grave é optar por trair várias vezes, enganar, manipular, esconder”.>

Após o divórcio, Rodrigo chegou a procurá-la para uma conversa, mas não houve reconciliação. “Tirei o nome dele da minha identidade, porque era terrível chegar num hotel ou hospital. Foi uma história que começou de forma muito linda, mas terminou de forma trágica”, afirmou.>

Rodrigo assumiu publicamente o relacionamento com Ingrid pouco depois da separação, mas, em fevereiro de 2024, anunciou novo namoro, sem divulgar o nome da parceira. Em agosto do mesmo ano, ele acusou Preta de ameaçá-lo e criticou o livro de memórias lançado por ela: “Sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo para fud** minha vida e está cumprindo o prometido”.>