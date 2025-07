MISSA

Francisco Gil fala sobre força e espiritualidade de Preta Gil: 'Ela estará presente nesse sábado'

Obras Sociais Irmã Dulce vão fazer uma missa em homenagem à cantora

A missa do sétimo dia em memória de Preta Gil vai celebrar trajetória da artista que era devota de Santa Dulce, além de embaixadora das Osid, neste sábado (26) no Santuário Santa Dulce dos Pobres, na Cidade Baixa, em Salvador.>

"Com fé, carinho e saudade realizaremos uma Missa de Sétimo Dia em memória de Preta Gil, embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce e grande devota de Santa Dulce dos Pobres, que será celebrada no próximo sábado, 26 de julho, às 16h, no Santuário Santa Dulce dos Pobres", anunciou publicação compartilhada no Instagram oficial da organização social nesta quinta-feira (23).>