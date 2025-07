FÉ

Onde e que horas será celebrada missa de 7° dia de Preta Gil em Salvador

Santuário Dulce dos Pobres vai realizar cerimônia em memória da cantora neste sábado (26)

"Neste sábado, o Santuário Santa Dulce dos Pobres abrirá suas portas para uma Missa de 7º dia em memória de Preta Gil, embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce e devota do nosso Anjo Bom do Brasil. A celebração será às 16h, presidida por Pe. Lázaro Muniz, momento em que nos reuniremos para recordar com carinho sua presença entre nós e confiar a Deus que a receba em Seu abraço de misericórdia infinita", detalhou o perfil do Santuário nesta quinta-feira (24).>