CERIMÔNIA

Preta Gil terá missa do 7º dia em igreja de Salvador; saiba detalhes

Obras Sociais Irmã Dulce anunciaram celebração religiosa no Santuário Santa Dulce dos Pobres, neste sábado (26)

As Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) anunciaram a realização de uma missa do sétimo dia em memória de Preta Gil, cantora e empresária que morreu em decorrência de um câncer no último domingo (20). A cerimônia vai celebrar trajetória da artista que era devota de Santa Dulce, além de embaixadora da OSID, neste sábado (26) no Santuário Santa Dulce dos Pobres, na Cidade Baixa, em Salvador.>