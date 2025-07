DESPEDIDA

Família de Preta Gil não pediu trio elétrico; Prefeitura do Rio explica

Velório da cantora acontece nesta sexta (25) no Theatro Municipal do Rio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de julho de 2025 às 17:35

Preta Gil Crédito: Reprodução/ Instagram

O último adeus a Preta Gil acontecerá nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia aberta ao público. A despedida da cantora, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer agressivo, acontecerá em uma data simbólica: o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no Brasil também dedicado a Tereza de Benguela, símbolo da luta quilombola. >

Diferente do que chegou a ser divulgado anteriormente, a ausência de um cortejo com trio elétrico não foi por veto da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas sim uma decisão da família. A informação foi confirmada pela Prefeitura do Rio de Janeiro.>

Um dos desejos mais conhecidos de Preta era se despedir em clima de festa. Em uma entrevista ao canal Põe na Roda, no YouTube, a artista chegou a brincar com a ideia de um velório animado, dizendo: “Meu funeral? Quero uma micareta real. Se a Ivete for depois de mim, bota ela, mesmo velha, gagá, em cima do trio.”>

Apesar disso, o cortejo carnavalesco não será realizado, não por proibição oficial, mas porque a família não solicitou a homenagem. A cerimônia seguirá o tom mais reservado escolhido pelos parentes da cantora.>

O velório acontecerá das 9h às 13h, no Theatro Municipal, local simbólico e tradicional no coração da capital fluminense e escolhido por Preta como cenário de sua despedida. Em seguida, o corpo será levado ao Cemitério e Crematório da Penitência, no bairro do Caju, zona portuária da cidade, onde será realizada uma cerimônia de cremação restrita à família e amigos próximos, às 14h.>

O corpo da artista está previsto para chegar ao Brasil na manhã de quinta-feira (24), vindo de Nova York, onde ela estava desde maio em busca de um tratamento alternativo contra o câncer. Familiares acompanham o transporte e desembarcam com o corpo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde ele seguirá para o Rio.>

Mesmo sem o cortejo em trio elétrico, Preta Gil receberá uma homenagem da Prefeitura do Rio de Janeiro: o circuito tradicional de blocos de Carnaval que acontece no Centro da cidade passará a se chamar Circuito Preta Gil, decisão publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira (22).>

O trajeto do novo circuito carnavalesco terá concentração na Rua Primeiro de Março, entre as ruas do Rosário e Ouvidor, seguindo pela Avenida Presidente Antônio Carlos até a Rua Araújo Porto Alegre, onde a presença de Preta sempre foi marcante durante os carnavais cariocas.>