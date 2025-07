HERANÇA

Quem herda o quê? Entenda como será dividida a herança de Preta Gil

Cantora deixou imóveis, acervo musical e participação em empresa; parte do patrimônio vai para o filho Francisco Gil

A morte de Preta Gil no último domingo (20), aos 50 anos, abriu caminho para o início do processo de inventário de seu patrimônio. Ao longo da carreira, a artista acumulou uma fortuna que inclui 12 obras musicais, 271 gravações registradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), investimentos em imóveis e participação societária na agência de marketing de influência Mynd. >