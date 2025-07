EM LENÇÓIS

Nova rodoviária da Chapada Diamantina avança; veja como será o terminal

Empresa firmou contrato de mais de R$ 10 milhões para construção

O governo da Bahia homologou a licitação para construção do novo Terminal Turístico e Rodoviário da Chapada Diamantina, no distrito de Tanquinho, em Lençóis, a cerca de 417 km de Salvador. A empresa vencedora do processo foi a Engec Construtora LTDA, que assinou contrato no valor de cerca de R$ 10,7 milhões, conforme publicação oficial feita nesta quarta-feira (23). >