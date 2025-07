CURIOSIDADE

Café em tubo de pasta de dente: conheça a invenção que quer substituir a bebida tradicional

Produto criado por startup suíça pode ser consumido com água, leite ou até em torradas

A pasta pode ser misturada diretamente com água quente ou fria, leite, ou até ser consumida pura, como um gel energético. Os criadores também sugerem usos alternativos: com iogurte, aveia, banana, chocolate ou até sobre torradas. Segundo eles, o sabor concentrado retém as características do café fresco e supera os cafés instantâneos comuns.>