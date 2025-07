MORTE TRÁGICA

Homem que morreu em acidente com máquina de ressonância ficou 1h preso e usava corrente de 9kg

Família diz que ele entrou para ajudar esposa e não foi orientado a retirar o acessório

Segundo relato da enteada, Samantha Bodden, o acidente aconteceu enquanto a esposa de McAllister, Adrienne Jones-McAllister, realizava um exame no joelho no centro Nassau Open MRI, em Westbury, na quarta-feira (17). Um técnico responsável pelo exame teria deixado a sala e, ao retornar, levou McAllister para ajudar a paciente a sair da máquina.>

O problema, segundo a família, é que o funcionário esqueceu de alertá-lo sobre o risco de entrar no ambiente com a corrente metálica. A potente força magnética da máquina puxou McAllister com violência, prendendo-o ao equipamento. “Ele ficou preso à máquina por quase uma hora antes que conseguissem soltar a corrente”, escreveu Bodden em uma campanha on-line de arrecadação para os custos do funeral. "Minha mãe e o técnico tentaram soltá-lo por vários minutos antes da polícia ser chamada".>