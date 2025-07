CRÍTICAS

Brasil chama tarifas dos EUA de coerção na OMC e recebe apoio de mais de 40 países

Delegação americana defendeu a política tarifária de Donald Trump

O Brasil se posicionou de forma contundente nesta quarta-feira (23) na Organização Mundial do Comércio (OMC), ao criticar o uso de tarifas como forma de pressão política e econômica, sem mencionar diretamente os Estados Unidos ou o ex-presidente Donald Trump. A fala do representante brasileiro recebeu apoio de outros 40 países, incluindo membros do Brics, União Europeia e Canadá. >

O tema foi colocado em debate por sugestão do Brasil e o pronunciamento foi feito pelo secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Philip Fox-Drummond Gough. Segundo ele, utilizar tarifas como instrumento de barganha geopolítica representa um caminho perigoso. “Jogos de poder são um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra”, alertou.>

Em resposta, embora também sem citar explicitamente o Brasil, a delegação dos Estados Unidos defendeu a política tarifária, afirmando que busca proteger trabalhadores e empresas americanas da competição com países que, segundo os EUA, não cumprem as regras comerciais acordadas na OMC. “Os Estados Unidos apreciam o engajamento ativo e construtivo dos membros que se dispuseram a trabalhar bilateralmente com os Estados Unidos para tomar medidas concretas”, declarou um representante do governo Trump.>