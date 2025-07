CONVIVÊNCIA

Ju de Paulla lembra momentos íntimos ao lado de Preta Gil: 'De lei'

Amiga da cantora acompanhou de perto o tratamento contra o câncer, dividindo alegrias e tristezas

Elis Freire

Publicado em 23 de julho de 2025 às 20:40

Preta Gil e Ju de Paulla Crédito: Reprodução / Instagram

Em um post emocionante, a melhor amiga de Preta Gil, Ju de Paulla, descreveu alguns dos hábitos que mantinha durante a sua convivência com Preta com quem morou durante anos, além de ser assessora pessoal. Na publicação, as duas aparecem deitadinhas na cama, fazendo algo que tinham o costume: cochilar pela tarde.>

Ju falou com nostalgia sobre o momento de intimidade que compartilhavam como grandes amigas. "Nosso soninho da tarde era de lei e cada uma com seu travesseiro pra agarrar que a gente sabia exatamente qual era quando a gente trocava por engano! A gente acordava e já ia assistir as novelas.. íamos de “a viagem” até “vale tudo” você não perdia uma. Era seu momento sagrado. te amo te amo te amo", escreveu a DJ e influenciadora digital. >

Parte da grande rede de amor que cercava Preta, De Paulla acompanhou de perto a luta da amiga contra um câncer colorretal. Nos últimos três meses, ela deixou sua rotina no Brasil para ir para Nova York cuidar da cantora que passou a fazer um tratamento experimental nos Estados Unidos. Preta faleceu no último domingo (20), aos 50 anos. Ju chegou a ser chamada de “filha” por Preta em publicações nas redes sociais. >

Relato de uma perda

Nesta segunda-feira (21), um dia após perder Preta, Ju fez um relato emocionado em uma sua rede pessoal. Ju ressaltou que não sabe como viverá sem uma das melhores amigas, com quem passou os últimos minutos de vida de Preta. “Eu tava dormindo do seu lado todo dia e estive guerreando junto com você nos meus braços, literalmente. A gente estava esperançoso. A sua última palavra foi perguntando onde eu tava, eu voltei, falei que tinha ido passar seu perfume pra ir para o Brasil e te esperava lá”, disse Ju, se referindo a volta de Preta para o Brasil, quando a cantora morreu.>

Preta veio à óbito na véspera do aniversário de Preta Gil. “Você piscou pra mim, falei que te esperava pra gente comemorar meu aniversário hoje com o tema que você tinha escolhido pra gente comemorar. Eu cheguei nos EUA com você tô voltando com você. Eu te amo pra sempre. Não sei como vai ser”, relatou, enlutada. >

Como Ju de Paulla e Preta se conheceram?

Amiga de diversos famosos Ju de Paulla contou a forma inusitada como conheceu Preta Gil e como foi morar com ela. "Eu conheci a Preta em uma casa minúscula onde ela fazia show no Botafogo; eu fazia faculdade ali perto. Eu achei maravilhoso porque Preta ficava na pista com os fãs dançando e eu falava: 'Cara, que mulher legal'. Aí eu comecei a frequentar", disse em vídeo publicado nas redes sociais. >

Ju explicou que pediu para Preta ajudar com as horas que precisava comprovar para faculdade, pedindo uma oportunidade estágio no Bazar da Preta. "Depois ela mudou pra uma casa maior em Laranjeiras e começou a fazer uma bazar, o Bazar da Preta. E eu precisando de horas na faculdade pedi pra ela assinar e ela falou: 'Claro que pode'. Aí no bazar eu virei líder, comecei a organizar e eu ia muito na casa dela, pegar as roupas que a galera mandava, separar. Nisso, a gente foi ficando mais próxima. Aí ela foi me chamando para mais coisas de trabalho, estágio na produção. Mas até ali eu era fã que estava fazendo um corre e ela me ajudava com horas", ressaltou a DJ. >

Mas, teve um momento de virada nessa relação que levou De Paulla a morar com Preta, tornando-se com o tempo a sua melhor amiga. "Eu estava eu Duh Marinho em em uma batalha que ela ia ser a jurada, aí ela me chamou a gente pra ir para casa dela assistir uma entrevista dela com Marília Gabriela. Como era muito longe ela chamou a gente dormir. Aí no outro dia ela falou: 'fica aí mais uma dia". Nisso se passaram dois dias e ela falou:' Não vai embora não, pode ficar'. Como a gente não tinha roupa ela comprou um monte de roupa pra gente e a gente ficou duas semanas direto na casa dela", detalhou a história inusitada.>