TRETA?

Cacau Protásio explica por que saiu do 'Vai que Cola'

Atriz deixou programa humorístico após 13 temporadas

No início deste mês, Cacau Protásio surpreendeu ao anunciar saída do "Vai que Cola" após 13 temporadas no programa humorística do Multishow. Ao dar a notícia, a atriz se despediu com gratidão do humorístico, mas sem detalhar o motivo da decisão. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, nesta terça (22), a humorista finalmente detalhou por que decidiu abandonar o programa pouco antes do início da 14ª e derradeira edição.>