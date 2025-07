NOVA NOVELA!

Terror de Walcyr Carrasco e recorde de audiência; veja novela que substituirá 'História de Amor'

Trama de Manoel Carlos tem previsão de término para agosto; Sucesso de Walcyr Carrasco deve substituir

“História de Amor” tem previsão de encerrar no dia 5 de setembro. Logo em seguida, está previsto mais um sucesso da emissora no Edição Especial que tem o intuito de exibir tramas, preferencialmente mais leves, que foram exibidas entre 18h e 19h. Desta vez, “Caras & Bocas” desponta com uma das opções mais fortes para a grande da tarde.>