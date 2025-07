EM CHOQUE

Segredo abala Odete antes de sua morte em ‘Vale Tudo’

Vilã descobre segredo revelado pelo filho às vésperas de ser assassinada

‘Vale Tudo’ está chegando na reta final! No entanto, muitas reviravoltas estão movimentando a reta final da trama adaptada por Manuela Dias. Entre um dos clímax está o assassinato de Odete Roitman, vivida por Debora Bloch na versão atual. >

Contudo, a vilã ainda descobrirá um segredo: um rombo de milhões da TCA. Marco Aurélio (Alexandre Nero) rouba milhões da empresa durante 15 anos. A revelação vem à tona após Afonso (Humberto Carrão) entregar à mãe um dossiê com provas de fraude após suspeitar de uma mala de dólares repassada por Mária de Fátima (Bella Campos).>

Em seguida, vem a confirmação de que o desfalque é verdadeiro. Odete ainda revelará a Celina (Malu Galli) que o valor desviado é muito maior do que ela tinha imaginado. A vilã chega a confessar para a irmã que sabia que Marco Aurélio tinha um caixa 2, mas não acreditava que o valor seria tão estratosférico.>

Morte de Odete

Odete morre após descobrir a farsa de Marco Aurélio, o que levanta diversas dúvidas no público, contudo, o rumo de quem a assassinou ainda promete surpreender o público. Na primeira versão, de 1988, Leila, que era interpretada por Cássia Kiss, é a personagem que mata Odete.>

A esposa de Marco Aurélio confunde Odete com Fátima, a amante do esposo. Na época, tomada pelo ciúmes e pela raiva, Leila vai até o apartamento onde achava que Marco Aurélio estava com Fátima e, ao ver a silhueta de uma mulher, atirou, sem perceber que fosse Odete.>