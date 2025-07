NOVELA

Quem vai matar Odete Roitman? Remake de Vale Tudo muda autor do crime e dá pista de possível assassino

A autora quer manter o público em dúvida até o último capítulo

Em uma cena que já foi ao ar, Solange (Alice Wegmann) desabafou com Renato (João Vicente de Castro) sobre uma humilhação que sofreu da sogra. Após ser chamada de “petulante” por Odete durante um jantar, quando ainda namorava com Afonso (Humberto Carrão), a diretora de conteúdo disse: “A única vez que eu não tive problema foi com um namorado que a mãe dele já tinha morrido”. Renato então respondeu com ironia: “Ué, então tá resolvido... Vamos matar a Odete!”.>