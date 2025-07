NOVELA

Em 'Vale Tudo', Fátima humilha Afonso, faz chantagem e admite traição: 'Casei por dinheiro'

Vilã choca em cena que vai ao ar nos próximos capítulos

O remake de Vale Tudo está pegando fogo. Nos próximos capítulos da trama, Maria de Fátima (Bella Campos) vai deixar Afonso Roitman (Humberto Carrão) sem chão. Em cena que promete ser uma das mais intensas da novela, a vilã é flagrada na cama com César (Cauã Reymond) e decide jogar toda a história no ventilador para o marido. >

"Eu me casei por dinheiro!", assumirá ela, sem constrangimento. A confissão acontece durante uma discussão explosiva do casal, logo após Afonso confrontá-la sobre a traição. O choque aumenta quando ele questiona se o filho que ela espera é dele. Fátima responde com frieza: "Pode ser seu, mas também pode ser do César".>