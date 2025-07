NOVO TRUQUE

Como remover manchas amareladas do vaso sanitário de uma vez por todas? Aprenda agora

Conheça técnicas eficazes usando itens do dia a dia.

Manchas amarelas no vaso sanitário são um problema comum, mas têm solução simples.

Veja como resolver esse incômodo com limpador de forno, bicarbonato ou até refrigerante, conforme indicam especialistas em limpeza.

Limpador de forno: ação rápida

O jornal Huishoudplaza recomenda borrifar o produto e esperar 10 minutos. Com luvas, remova as manchas sem esforço com um pano limpo.