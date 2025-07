É O AMOR!

Filha de Sandra Annenberg assume namorada com beijão no meio da rua; vídeo

Elisa Annenberg-Paglia confirmou romance com Karlie Jo Dickinson

Filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, Elisa Annenberg-Paglia causou alvoroço nas redes sociais ao confirmar oficialmente seu namoro com a americana Karlie Jo Dickinson. O romance foi anunciado com um vídeo romântico publicado no TikTok nesta sexta-feira (18), quando a jovem completa 22 anos. Nas imagens, elas aparecem dando um beijão no meio da rua.>