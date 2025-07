ALERTA GATILHO

'Luto inexplicável': relembre famosas que viveram perdas gestacionais

Diversas personalidades expressaram luto publicamente ao ter a gravidez interrompida de forma repentina

Elis Freire

Publicado em 18 de julho de 2025 às 15:34

Rafa Kalimann, Sabrina Sato e Tati Machado Crédito: Reprodução

A dor de perder um bebê coloca fim a toda expectativa construída em relação a uma nova vida, além de separar uma conexão que já estava sendo criada através de sons, escuta, chutes na barriga, mudanças no corpo. "É uma ferida inexplicável", descreveu a apresentadora Tati Machado ao relatar a perda de Rael aos 8 meses de gestação, em maio deste ano.>

Ainda mais recentemente, nesta quinta-feira (17), a ex-BBB Paula Amorim revelou ter sofrido a terceira perda gestacional aos 36 anos. A triste notícia veio logo na primeira ultrassom, ainda com poucas semanas de descoberta da gravidez. Exaustão e tristeza foram as palavras utilizadas pela famosa ao descrever o momento.>

Nos últimos dois anos, diversas famosas viveram essa perda e se abriram nas redes sociais sobre o ocorrido. >

Relembre:>

Tati Machado

A apresentadora e jornalista Tati Machado relatou o momento delicado no início de maio e, desde então, tem vivido o processo de luto ao lado de quem ama. Na reta final da gestação, com 33 semanas, ela perdeu Rael. Ela esperava um filho com o namorado Bruno Monteiro e chegou a descrever que a criança nasceu com a cara do pai. Os batimentos cardíacos haviam parado.>

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. E a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma", escreveu.>

Paula Amorim

A ex-BBB Paula Amorim sofreu uma perda gestacional pela primeira vez aos 36 anos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) através do Instagram. Ainda no início da gravidez, ela se abriu nas redes sobre o sentimento de viver mais um luto ao tentar realizar o sonho de ser mãe.>

“No momento que soube que minha gestação não evoluiu, me bateu um cansaço. Uma exaustão antecipada de tudo que eu sabia que estava por vir. Soa estranho, mas foi exatamente assim que me senti, exausta! Logo depois veio a tristeza”, escreveu Paula.>

Ela contou que descobriu a gravidez no dia 20 de junho, mas disse que deu a feliz notícia para o companheiro, o arquiteto Bruno Simões no dia 25 do mesmo mês. No entanto, no dia 11 de julho, no primeiro ultrassom do casal, não foi possível ver “os esperados batimentos cardíacos da 9ª semana”, disse Paula.>

Lexa

Em fevereiro deste ano, Lexa passou pela perda da filha, Sofia, após um parto prematuro extremo. A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e faleceu três dias depois, em decorrência de um quadro de pré-eclâmpsia precoce grave, complicações raras e graves que colocam em risco a vida da mãe e do bebê. Lexa estava internada desde janeiro, enfrentando uma gestação delicada.>

A pré-eclâmpsia é uma condição caracterizada pela elevação da pressão arterial durante a gravidez, podendo causar danos a órgãos vitais e comprometer o desenvolvimento fetal. A cantora dividiu o luto com os fãs nas redes sociais: "Ela foi guerreira, lutou muito, e deixou em nós um amor eterno", escreveu.>

Sabrina Sato

Em novembro de 2024, Sabrina Sato também enfrentou um momento de luto com a perda de seu bebê na 11ª semana de gestação. A apresentadora de 43 anos, que esperava seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, havia anunciado a gravidez em outubro. Sabrina e Nicolas ficaram noivos em setembro, pouco antes da perda.>

Ela já tinha sofrido um outro aborto espontâneo em menos de um ano. Após as duas perdas, Sato revelou que vai adiar os planos de gravidez com o marido Nicolas Prattes e decidiu congelar os óvulos.>

Rafa Kalimann

A influenciadora e atriz Rafa Kalimann compartilhou que perdeu o bebê que esperava com o ator Allan Souza Lima em maio de 2024. Rafa fez o triste anúncio no Dia das Mães. "Eu sou mãe, apesar de Deus não ter permitido que eu pudesse pegar meu filho no colo", declarou Rafa em um vídeo emocionante. >