VÍDEO

Rafa Kalimann e Nattan emocionam web ao anunciar que vão ser pais: 'Você está grávida, vida!'

Apresentadora e cantor publicaram um vídeo onde contam a novidade aos seguidores

Ao rolar o feed do Instagram na noite desta terça-feira (03), muitos fãs do casal Rafa Kalimann e Nattan se emocionaram com um vídeo onde os pombinhos anunciaram que vão se tornar papais. Este será o primeiro filho do cantor e da influenciadora, que namoram publicamente desde o fim de 2024.

