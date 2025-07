TURISMO

Maragogi: o lugar com águas claras e charme de vila que virou um dos destinos mais amados do Brasil

Como o mar calmo e cristalino transforma a região em refúgio perfeito para relaxar

Crédito: IMAGEM/ YOU TUBE

Maragogi oferece um cenário de mar cristalino que encanta à primeira vista com sua transparência rara e tonalidades que variam do azul-turquesa ao verde-esmeralda. >

As piscinas naturais das Galés

As Galés emergem durante a maré baixa como enormes espelhos d’água, protegidos por barreiras de corais.>

As embarcações levam os visitantes até esses santuários marinhos, onde é possível flutuar e observar peixinhos coloridos em um ambiente quase intacto.>

Com visibilidade impressionante, as piscinas naturais transformam cada mergulho em contemplação: a sensação de estar dentro de um aquário vivo é reforçada pela variedade de vida marinha e pela claridade da água.>

Tranquilidade em praias desertas

Barra Grande encanta com um cenário bucólico: coqueirais alongam-se à beira-mar e o som das ondas suaves embala quem caminha pelas areias.>

Já Praia de Antunes se destaca pela quietude e pelos espaços amplos, perfeitos para contemplar o pôr do sol em silêncio.>

Esses recantos isolados oferecem o conforto da natureza em estado puro, ideais para leituras, descanso ou banhos sem multidões, despertando uma conexão especial com o ambiente.>

Gastronomia com sabor regional

A culinária local é um festival de frutos do mar frescos: peixada preparada com temperos locais, moquecas, camarões e sururus integrados a molhos caseiros.>

O famoso bolinho de goma com coco finaliza as refeições com doçura característica.>