VIRALIZOU

Sthe Matos paga R$ 177 por 'Morango do Amor' e dispara: 'Cadê o morango?'

Sobremesa queridinha das redes sociais está dividindo a opinião dos influenciadores e dos internautas após viralizar

O “Morango do Amor” virou obsessão entre os apaixonados por doces e também por trends. A sobremesa, uma versão gourmet da maçã do amor, invadiu os perfis de confeitarias em Salvador e do Brasil, chegando ao topo do hype no Instagram. Tudo isso graças à combinação de morango fresco envolto em brigadeiro branco e coberto por uma crosta crocante de açúcar, que virou o novo objeto de desejo (e polêmica) nas redes sociais. >