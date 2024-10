OSTENTAÇÃO

Sthe Matos embarca para Paris em voo inaugural em Salvador: 'Surpresa de aniversário'

A influenciadora Sthe Matos ganhou uma surpresa do noivo Kevi Jonny e esteve no voo inaugural de Salvador para Paris na segunda-feira (28). A baiana comemora aniversário nesta terça (29) e já sabia que iria viajar para a Europa, mas contou que só soube no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães que estaria no lançamento da Air France.