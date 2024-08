APAIXONADOS

Cantor Kevi Jonny pede Sthe Matos em casamento: 'Quem apostou, perdeu'

O momento foi compartilhado pelo influencer Cristian Bell, em uma live no Instagram. O local foi o mesmo da gravação do clipe “Quando Seu Namorado For Eu”, do artista baiano. A influencer, inclusive, aparece nas imagens do trabalho audiovisual.