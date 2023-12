Veja como ficou mansão de Sthefane Matos após reforma

A baiana Sthefane Matos, ex-Fazenda, compartilhou no Instagram com os seguidores imagens da sua mansão após uma baita reforma. Como ela mesma diz na publicação, o objetivo da mudança foi deixar alguns cômodos mais "chiques".



No vídeo compartilhado, a digital influencer mostra a porta de entrada bastante alta, assim como o pé direito da sala de estar. No corredor, um grande espelho e bastante iluminação, indo até o quarto principal, que ganhou uma repaginada no closet. Na varanda do quarto, há ainda um balanço e um jardim vertical.