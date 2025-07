JUSTIÇA

Ex-atriz da Globo Suzy Camacho é indiciada por desviar R$ 42 milhões de ex-marido, fundador do Atacadão

Polícia conclui que Suzy se aproveitou do estado de saúde debilitado do empresário Farid Curi para enriquecer ilicitamente

A psicóloga e ex-atriz da Globo Suzy Camacho, de 64 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por desviar mais de R$ 42 milhões do empresário Farid Curi, com quem foi casada por quase uma década. Segundo o inquérito, ela se aproveitou da fragilidade física e mental do idoso para controlar sua fortuna. >