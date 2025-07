JUSTIÇA

Quem é Suzy Camacho, ex-atriz da Globo acusada de aplicar golpe no ex-marido

Suzy Camacho é suspeita de desviar R$ 42 milhões do ex-marido

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, Suzy teria se aproveitado do estado de saúde fragilizado do ex-marido para assumir o controle do patrimônio. As acusações incluem a centralização de decisões financeiras e o afastamento dos filhos e funcionários próximos do empresário. O casal viveu junto por quase dez anos sob regime de separação total de bens.>