Marcos Felipe brilha em estreia na Turquia e é escolhido melhor em campo

Time foi derrotado pelo Besiktas, mas desempenho do goleiro agradou

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:26

Marcos Felipe
Marcos Felipe Crédito: Reprodução

O goleiro Marcos Felipe estreou pelo Eyüpspor, da Turquia, neste final de semana, e chamou atenção. Apesar do time ter sido derrotado, o ex-arqueiro do Bahia fez boas defesas e foi escolhido o melhor jogador em campo.

O Eyüpspor enfrentou o Beşiktaş no domingo (17), pela 2ª rodada do Campeonato Turco, apenas dois dias depois do jogador ser apresentado como novo reforço na Turquia.

O goleiro quase garantiu um ponto suado para o Eyüpspor, com suas defesas de destaque, mas nos acréscimos do segundo tempo Rafa Silva marcou o gol da vitória.

O Beşiktaş venceu por 2 a 1, mas Marcos Felipe se destacou com sete defesas, cinco de dentro da área. A nota Sofascore do atleta foi 8,2 e ele foi eleito melhor em campo pelo aplicativo de desempenho.

Veja lances:

Marcos Felipe celebrou a estreia: "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos meus companheiros e à comissão técnica pela recepção calorosa. Começamos bem a partida, marcamos um gol depois de sofrer um gol no início, mas, no geral, estou feliz com o desempenho. Em jogos importantes como este, é preciso jogar com garra. No geral, estou feliz", avaliou .

O técnico do Eyüpspor, Selçuk Şahin, destacou a partida do arqueiro. "Também precisamos parabenizar Marcos Felipe, ele mostrou uma atuação muito especial. Na minha opinião, os goleiros têm muito valor, quero usá-los como +1. Ele pode ter se destacado pelas defesas, mas para mim o que importa é o que ele fez com a bola nos pés", afirmou o treinador. 

O goleiro foi emprestado para o futebol turco depois de uma sequência em baixa no Bahia. Marcos Felipe, de 29 anos, esteve no Bahia por três temporadas, com 147 partidas disputadas e dois títulos do Campeonato Baiano, em 2023 e 2025. Titular nas duas primeiras temporadas, perdeu espaço em 2025 com a chegada de Ronaldo e passou a disputar posição. Apesar de ter atuado em 30 jogos neste ano, acumulou falhas e foi alvo de críticas da torcida.

O goleiro tem contrato com o Esquadrão até 2027 e chegou ao Eyüpspor por empréstimo de uma temporada, com opção de compra.

