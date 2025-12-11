Bahia e Vitória estão entre os clubes mais valorizados do Brasil nos últimos anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:07
O futebol brasileiro registrou um salto significativo nos últimos anos, e Bahia e Vitória estão entre os clubes que mais ampliaram seu valor de mercado desde 2020, segundo estudo da Sports Value. No recorte, o Vitória aparece como o quinto que mais cresceu, com valorização de 305%, saindo de R$ 204 milhões em 2020 para os atuais R$ 826 milhões. O Bahia, por sua vez, é o oitavo em crescimento, com aumento de 224%, passando de R$ 550 milhões para R$ 1,783 bilhão no mesmo período.
Clubes que mais valorizaram de 2020 para 2025
O levantamento revela também que o futebol brasileiro alcançou um patamar histórico em 2025. O valor de mercado dos 30 clubes mais valiosos do país subiu para R$ 47,4 bilhões, alta de 15% em relação ao ano anterior e o maior nível já registrado pela Sports Value. Nesse recorte anual, Bahia e Vitória novamente aparecem como destaques entre os clubes que mais cresceram.
O maior avanço absoluto neste ano foi do Cruzeiro, que saltou de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,831 bilhões, um acréscimo de R$ 1,331 bilhão. O Botafogo surge na segunda colocação, passando de R$ 1,9 bilhão para R$ 3,047 bilhões, aumento de R$ 1,147 bilhão.
O Bahia completa o pódio de crescimento anual, evoluindo de R$ 875 milhões para R$ 1,783 bilhão, o que representa um incremento de R$ 908 milhões. O Vitória aparece logo na sequência, subindo de R$ 249 milhões para R$ 826 milhões, crescimento de R$ 577 milhões.
• Ativos circulantes e imobilizados: inclui caixa, aplicações financeiras, estádio, centro de treinamento e outras estruturas físicas, sem considerar ativos intangíveis.
• Valor da marca: leva em conta tamanho da torcida, potencial de consumo, presença geográfica, engajamento e desempenho esportivo, além da eficiência na geração de receitas.
• Jogadores (ativos intangíveis): considera o valor de mercado do elenco profissional e os investimentos registrados na formação de atletas das categorias de base.
• Direitos esportivos: contabiliza receitas garantidas por participação em competições organizadas por federações e pela CBF.