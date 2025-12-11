Acesse sua conta
Bahia e Vitória estão entre os clubes mais valorizados do Brasil nos últimos anos

Estudo da Sports Value aponta as equipes com maior valor de mercado do país

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:07

Torcidas de Bahia e Vitória
Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

O futebol brasileiro registrou um salto significativo nos últimos anos, e Bahia e Vitória estão entre os clubes que mais ampliaram seu valor de mercado desde 2020, segundo estudo da Sports Value. No recorte, o Vitória aparece como o quinto que mais cresceu, com valorização de 305%, saindo de R$ 204 milhões em 2020 para os atuais R$ 826 milhões. O Bahia, por sua vez, é o oitavo em crescimento, com aumento de 224%, passando de R$ 550 milhões para R$ 1,783 bilhão no mesmo período.

O levantamento revela também que o futebol brasileiro alcançou um patamar histórico em 2025. O valor de mercado dos 30 clubes mais valiosos do país subiu para R$ 47,4 bilhões, alta de 15% em relação ao ano anterior e o maior nível já registrado pela Sports Value. Nesse recorte anual, Bahia e Vitória novamente aparecem como destaques entre os clubes que mais cresceram.

O maior avanço absoluto neste ano foi do Cruzeiro, que saltou de R$ 1,5 bilhão para R$ 2,831 bilhões, um acréscimo de R$ 1,331 bilhão. O Botafogo surge na segunda colocação, passando de R$ 1,9 bilhão para R$ 3,047 bilhões, aumento de R$ 1,147 bilhão.

O Bahia completa o pódio de crescimento anual, evoluindo de R$ 875 milhões para R$ 1,783 bilhão, o que representa um incremento de R$ 908 milhões. O Vitória aparece logo na sequência, subindo de R$ 249 milhões para R$ 826 milhões, crescimento de R$ 577 milhões.

O levantamento da Sports Value utiliza uma metodologia baseada em quatro pilares

• Ativos circulantes e imobilizados: inclui caixa, aplicações financeiras, estádio, centro de treinamento e outras estruturas físicas, sem considerar ativos intangíveis.

• Valor da marca: leva em conta tamanho da torcida, potencial de consumo, presença geográfica, engajamento e desempenho esportivo, além da eficiência na geração de receitas.

• Jogadores (ativos intangíveis): considera o valor de mercado do elenco profissional e os investimentos registrados na formação de atletas das categorias de base.

• Direitos esportivos: contabiliza receitas garantidas por participação em competições organizadas por federações e pela CBF.

