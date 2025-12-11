VOLTA POR CIMA

Ex-Vitória projeta 2026 como referência em clube paulista: 'Alto nível desde a primeira rodada'

Argentino chegou à Toca do Leão em 2023 sob a expectativa de conseguir ser o camisa 10 que faltava ao clube

Diego Torres Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Após passagem apagada pelo Vitória em 2023, o meia argentino Diego Torres deu a volta por cima no Brasil e iniciou a preparação com o Guarani para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro em 2026. O argentino é apontado como uma das referências técnicas da equipe para o próximo ano.

Na campanha da terceira divisão em 2025, o argentino teve papel decisivo, especialmente na segunda fase da competição. Diego Torres participou diretamente de gols em três jogos consecutivos e, somando os dez últimos compromissos do Guarani no torneio, esteve envolvido em seis gols.

“Fico feliz pelo que consegui produzir ao longo da Série C. Foram jogos muito intensos e decisivos, e poder ajudar o Guarani com gols e assistências foi importante. Infelizmente não conseguimos o acesso, mas agora é seguir evoluindo e lutar por esse objetivo no próximo ano”, destacou Diego Torres.

Com o elenco já em ritmo de pré-temporada, o meia projeta um ano de desafios e crescimento. O início oficial está marcado para o dia 11 de janeiro, quando o Guarani enfrenta o Primavera, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista.

“A pré-temporada é o momento de ajustar detalhes, ganhar ritmo e fortalecer o grupo. Sabemos que o Campeonato Paulista começa muito forte e exige alto nível desde a primeira rodada. Estamos trabalhando com seriedade para chegar bem preparados e fazer uma temporada sólida em 2026”, finalizou o argentino.