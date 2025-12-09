Herói da permanência, Baralhas pode virar a contratação mais cara da história do Vitória

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 20:24
Herói da permanência do Vitória na Série A ao marcar o gol decisivo na vitória por 1x0 sobre o São Paulo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Baralhas é, sem dúvida, um dos jogadores do elenco mais identificados com a torcida rubro-negra. Mesclando raça e qualidade técnica, o camisa 44 é apontado por muitos como o melhor atleta do time em 2025. No entanto, essa relação tão positiva entre jogador e torcida pode não seguir em 2026.
Veja momento de Baralhas com a camisa do Vitória
Isso porque o contrato de Baralhas com o Vitória se encerra agora em dezembro. O volante está emprestado pelo Atlético-GO, que detém 70% dos seus direitos econômicos, enquanto os outros 30% pertencem ao Internacional. Segundo apuração o ge, os clubes que possuem o passe do atleta o avaliam em R$ 10 milhões — e o Vitória tem prioridade na negociação.
Caso a compra seja concretizada por esse valor, Baralhas se tornaria a contratação mais cara da história do clube, superando a chegada de Wagner Leonardo, adquirido por R$ 5,6 milhões junto ao Portimonense em 2023. O montante também ultrapassaria, em valores nominais, contratações históricas como a de Petkovic, adquirido do Real Madrid por US$ 5 milhões em 1997 (equivalentes a cerca de R$ 45 milhões nos dias atuais).
Contratações mais caras da história do Vitória
Em 2025, vestindo a camisa rubro-negra, Baralhas disputou 46 partidas, marcou cinco gols e distribuiu três assistências. Além disso, liderou o elenco em desarmes (67) e interceptações (65). Caso permaneça no Vitória, ele e os principais jogadores do time se reapresentarão no dia 3 de janeiro, enquanto o time misto que disputou o Campeonato Baiano já começa os trabalhos em 26 de dezembro.