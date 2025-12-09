Acesse sua conta
Matheus Bahia não deve seguir no Ceará após rebaixamento e tem futuro indefinido

Lateral pertence ao Bahia e estava emprestado ao Vozão desde 2024

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 19:36

Matheus Bahia defendendo as cores do Bahia
Matheus Bahia defendendo as cores do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O futuro de Matheus Bahia continua indefinido. Emprestado pelo Bahia ao Ceará desde o ano passado, o lateral-esquerdo dificilmente permanecerá em definitivo no clube cearense. Embora o Vozão tivesse interesse na aquisição dos direitos econômicos do jogador, o rebaixamento para a Série B em 2026 inviabilizou a operação dentro das condições previamente acordadas.

O próprio presidente do Ceará, João Paulo Silva, reconheceu que a queda de divisão alterou completamente o planejamento para o próximo ano. Durante entrevista ao programa Jogada 3º Tempo, nesta terça-feira (9), ele explicou que alguns atletas deixaram de ser viáveis para compra.

“Tem jogadores que o clube ia fazer a compra, se tivesse continuado na Série A, como o Galeano e o Fabiano, nós tínhamos essa opção de comprar. Infelizmente, com a queda, isso não vai ser possível. Matheus Bahia estava no nosso planejamento para uma possível compra de direitos econômicos. Então, é natural que alguns jogadores que estavam no nosso planejamento para 2026, agora, com o descenso, fica impraticável as compras. Então, vamos ter que buscar outras opções”, declarou o presidente.

Com esse cenário, a alternativa mais plausível para que o lateral seguir no Vozão é um novo empréstimo. O atleta de 26 anos, no entanto, tem contrato com o clube que o Bahia até dezembro de 2026, e qualquer definição sobre o seu futuro segue em aberto.

Desde que chegou ao Vozão, em 2024, Matheus Bahia rapidamente conquistou espaço. Tornou-se titular absoluto, foi um dos principais nomes na campanha da Série B e continuou como peça importante em 2025. Nas duas temporadas, acumula 93 partidas e oito assistências. Pelo Bahia, clube que o revelou, ele disputou um total de 117 partidas, com quatro gols marcados e oito assistências.

