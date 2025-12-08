Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia e Vitória terminam 2º turno com o mesmo aproveitamento; veja comparação das campanhas

Ambas as equipes somaram 27 pontos nas 19 rodadas finais do Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:43

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Vitória viveram o Campeonato Brasileiro em cenários completamente opostos. Enquanto o Esquadrão lutou até a última rodada por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, objetivo frustrado com a derrota para o Fluminense na rodada final, o Leão da Barra travou uma batalha intensa contra o rebaixamento e garantiu a permanência ao vencer o São Paulo na última partida, após permanecer 22 rodadas dentro do Z-4.

Apesar de disputarem posições em extremos distintos da tabela, os rivais baianos encerraram o returno com uma coincidência marcante: o mesmo aproveitamento. Bahia e Vitória somaram 27 pontos nas 19 rodadas finais, com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, desempenho que corresponde a 47,3% de aproveitamento.

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão

1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia
2ª rodada - Santos 2 x 2 Bahia por Letícia Martins I EC Bahia
3ª rodada - Bahia 1 x 1 Mirassol  por Letícia Martins/EC Bahia
4ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues I EC Bahia
5ª rodada - Bahia 1 x 0 Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
6ª rodada - Palmeiras 0 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
7ª rodada - Bahia 1 x 0 Botafogo por Letícia Martins/EC Bahia
8ª rodada - Flamengo 1 x 0 Bahia por Gilvan de Souza / Flamengo
9ª rodada - Bahia 2 x 1  Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10ª rodada - Grêmio 1 x 0 Bahia por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
11ª rodada - Bahia 2 x 1 São Paulo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
12ª rodada- Bragantino 0 x 3 Bahia por Rafael Rodrigues / EC Bahia
13ª rodada - Bahia 2 x 1 Atlético-MG por Letícia Martins/EC Bahia
15ª rodada - Fortaleza 1 x 1 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
17ª rodada - Bahia 3 x 0 Juventude por Rafael Rodrigues/EC Bahia
18ª rodada - Sport 0 x 0 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
19ª rodada - Bahia 3 x 3 Fluminense  por Divulgação/EC Bahia
20ª rodada - Corinthians 1x2 Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
21ª rodada - Bahia 2x0 Santos  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
22ª rodada - Mirassol 5x1 Bahia por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
23ª rodada - Bahia 1x2 Cruzeiro  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
24ª rodada - Ceará 1x1 Bahia  por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
16ª rodada - Vaco 3x1 Bahia  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
25ª rodada - Bahia 1x0 Palmeiras  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
 26ª rodada - Botafogo 2x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
27ª rodada - Bahia 1x0 Flamengo  por Letícia Martins/EC Bahia
28ª rodada - Vitória x Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada - Bahia x Grêmio  por Letícia Martins/EC Bahia
14ª rodada - Bahia 1x0 Internacional  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
30ª rodada - Bahia x São Paulo por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
31ª rodada - Bahia 2x1 Bragantino por Letícia Martins/EC Bahia
32ª rodada - Atlético-MG 3x0 Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
33ª rodada - Internacional 2x2 Bahia  por Rafael Rodrigues/E.C. Bahia
34ª rodada - Bahia 2x3 Fortaleza  por Leticia Martins/EC Bahia
35ª rodada - Bahia 1x0 Vasco  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
36ª rodada - Juventude 1x1 Bahia  por Letícia Martins/EC Bahia
37ª rodada - Bahia 2x0 Sport  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
38ª rodada - Fluminense 2x0 Bahia   por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 38
1ª rodada - Bahia 1 x 1 Corinthians por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na “tabela do returno”, porém, o Bahia leva vantagem sobre o rival devido ao saldo de gols superior. O Esquadrão marcou 25 gols e sofreu 27 (saldo -2), enquanto o Leão balançou as redes 19 vezes e foi vazado 30 (saldo -11). Com isso, o Bahia fecha o returno com a 8ª melhor campanha, enquanto o Vitória aparece em 10º, ficando atrás do Fortaleza, que teve o mesmo aproveitamento, mas saldo de -4.

A diferença de rendimento entre os turnos também chama atenção. O Bahia fez um primeiro turno muito sólido, encerrando-o com a 4ª melhor campanha, 57,8% de aproveitamento e 33 pontos conquistados (9 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas), além de 25 gols marcados e 19 sofridos. Assim como ocorreu em 2024, o Tricolor não conseguiu manter o ritmo na segunda metade do campeonato e viu seu desempenho cair significativamente.

Relembre os jogos do Vitória no Brasileirão 2025

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
20ª rodada - Vitória 2 x 2 Juventude por Victor Ferreira/EC Vitória
21ª rodada - Flamengo 8 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
22ª rodada - Vitória 1 X 0 Atlético MG por Crédito: Victor Ferreira | EC Vitória
23ª rodada - Fortaleza 2x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
24ª rodada - Vitória 0x1 Fluminense por Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC
 25ª rodada - Grêmio 3x1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
26ª rodada - Vitória 1x0 Ceará  por Victor Ferreira/EC Vitória
27ª rodada - Vasco 4x3 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
28ª rodada - Vitória 2x1 Bahia  por Arisson Marinho/CORREIO
29ª rodada -  Santos 0x1 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
30ª rodada - Vitória 0x1 Corinthians por Victor Ferreira/EC Vitória
31ª rodada - Cruzeiro 3x1 Vitória por Victor Ferreira/E.C. Vitória
32ª rodada - Vitória 1x0 Internacional por Victor Ferreira/EC Vitória
33ª rodada - Vitória 0x0 Botafogo  por Victor Ferreira/EC Vitória
 37ª rodada - Palmeiras 0x0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
35ª rodada - Sport 1x3 Vitória  por Victor Ferreira
36ª rodada - Vitória 2x0 Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
37ª rodada - Bragantino 4x0 Vitória por Victor Ferreira / EC Vitória
38ª rodada - Vitória 1x0 São Paulo  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 38
1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória, por outro lado, apresentou evolução notável no returno. Após fechar a primeira metade na 17ª colocação, com apenas 31,5% de aproveitamento e 18 pontos (3 vitórias, 9 empates e 7 derrotas; 16 gols marcados e 22 sofridos), a equipe reagiu com força. A chegada de Jair Ventura foi determinante: sob seu comando, o Leão acumulou 23 pontos nas últimas 14 rodadas, repetindo o roteiro da temporada anterior, quando também deixou o Z-4 na reta final para garantir a permanência.

LEIA MAIS 

Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a liderar ranking histórico da região

Permanência na Série A coloca Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil e rende vaga à Juazeirense

Pré-Libertadores 2026: veja quando o Bahia estreia e quem pode enfrentar

'Esse dia eu não vou esquecer nunca': Jair Ventura celebra permanência do Vitória na Série A

'Pré-Libertadores não é o ideal': Ceni admite frustação após o Bahia não alcançar vaga direta

Tags:

Bahia Vitória Brasileirão

Mais recentes

Imagem - Brasileirão Série A 2025: confira a lista de artilharia da competição

Brasileirão Série A 2025: confira a lista de artilharia da competição
Imagem - Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a liderar ranking histórico da região

Bahia e Vitória serão os únicos nordestinos na Série A em 2026 e passam a liderar ranking histórico da região
Imagem - Amazona baiana de 10 anos se torna bicampeã Norte-Nordeste e destaque no hipismo nacional

Amazona baiana de 10 anos se torna bicampeã Norte-Nordeste e destaque no hipismo nacional

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
01

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
03

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro