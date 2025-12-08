UNIÃO BA-VI

Bahia e Vitória terminam 2º turno com o mesmo aproveitamento; veja comparação das campanhas

Ambas as equipes somaram 27 pontos nas 19 rodadas finais do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 15:43

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Vitória viveram o Campeonato Brasileiro em cenários completamente opostos. Enquanto o Esquadrão lutou até a última rodada por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, objetivo frustrado com a derrota para o Fluminense na rodada final, o Leão da Barra travou uma batalha intensa contra o rebaixamento e garantiu a permanência ao vencer o São Paulo na última partida, após permanecer 22 rodadas dentro do Z-4.

Apesar de disputarem posições em extremos distintos da tabela, os rivais baianos encerraram o returno com uma coincidência marcante: o mesmo aproveitamento. Bahia e Vitória somaram 27 pontos nas 19 rodadas finais, com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, desempenho que corresponde a 47,3% de aproveitamento.

Na “tabela do returno”, porém, o Bahia leva vantagem sobre o rival devido ao saldo de gols superior. O Esquadrão marcou 25 gols e sofreu 27 (saldo -2), enquanto o Leão balançou as redes 19 vezes e foi vazado 30 (saldo -11). Com isso, o Bahia fecha o returno com a 8ª melhor campanha, enquanto o Vitória aparece em 10º, ficando atrás do Fortaleza, que teve o mesmo aproveitamento, mas saldo de -4.

A diferença de rendimento entre os turnos também chama atenção. O Bahia fez um primeiro turno muito sólido, encerrando-o com a 4ª melhor campanha, 57,8% de aproveitamento e 33 pontos conquistados (9 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas), além de 25 gols marcados e 19 sofridos. Assim como ocorreu em 2024, o Tricolor não conseguiu manter o ritmo na segunda metade do campeonato e viu seu desempenho cair significativamente.

