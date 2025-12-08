GOLEADORES

Brasileirão Série A 2025: confira a lista de artilharia da competição

Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi o grande goleador do campeonato, com 21 gols marcados

Com 21 gols, Kaio Jorge, do Cruzeiro, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Logo atrás apareceu Arrascaeta, do Flamengo, que balançou as redes 18 vezes, além de liderar o campeonato em assistências, com 12 passes decisivos. Vitor Roque, do Palmeiras, marcou 16 gols e completou o pódio dos goleadores. Entre os representantes da dupla Ba-Vi na lista dos principais artilheiros da competição estão Willian José e Renato Kayzer, que anotaram 11 e 9 gols, respectivamente.