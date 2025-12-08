Brasileirão Série A 2025: confira a lista de artilharia da competição

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:05
Com 21 gols, Kaio Jorge, do Cruzeiro, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Logo atrás apareceu Arrascaeta, do Flamengo, que balançou as redes 18 vezes, além de liderar o campeonato em assistências, com 12 passes decisivos. Vitor Roque, do Palmeiras, marcou 16 gols e completou o pódio dos goleadores. Entre os representantes da dupla Ba-Vi na lista dos principais artilheiros da competição estão Willian José e Renato Kayzer, que anotaram 11 e 9 gols, respectivamente.
Veja os artiheiros do Campeonato Brasileiro