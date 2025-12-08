Acesse sua conta
Brasileirão Série A 2025: confira a lista de artilharia da competição

Kaio Jorge, do Cruzeiro, foi o grande goleador do campeonato, com 21 gols marcados

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 14:05

Kayzer, Kaio Jorge, Arrascaeta e Willian José estão entre os principais goleadores da Série A 2025
Kayzer, Kaio Jorge, Arrascaeta e Willian José estão entre os principais goleadores da Série A 2025 Crédito: Victor Ferreira/ Gustavo Aleixo/Gilvan de Souza/Letícia Martins

Com 21 gols, Kaio Jorge, do Cruzeiro, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Logo atrás apareceu Arrascaeta, do Flamengo, que balançou as redes 18 vezes, além de liderar o campeonato em assistências, com 12 passes decisivos. Vitor Roque, do Palmeiras, marcou 16 gols e completou o pódio dos goleadores. Entre os representantes da dupla Ba-Vi na lista dos principais artilheiros da competição estão Willian José e Renato Kayzer, que anotaram 11 e 9 gols, respectivamente.

Veja os artiheiros do Campeonato Brasileiro

Kaio Jorge - 21 gols por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Arrascaeta - 18 gols por Gilvan de Souza/Flamengo
Vitor Roque - 16 gols  por Reprodução/Instagram
Rayan - 14 gols por Matheus Lima/Vasco
Vegetti - 14 gols  por Divulgação/Vasco
Reinaldo - 13 gols  por Reprodução
Pedro - 12 gols  por Adriano Fontes/Flamengo
Flaco López - 12 gols  por Divulgação/Palmeiras
Ala Patrick - 11 gols  por Ricardo Duarte/Internacional
Carlos Vinícius - 12 gols por Lucas Uebel/Grêmio
Willian José - 11 gols  por Marcio Roberto/ Estadão Conteúdo
Pedro Raul - 11 gols por Felipe Santos/Ceará
Jhon Jhon - 10 gols  por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Yuri Alberto - 10 gols por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Luciano - 9 gols  por Divulgação
Renato Kayzer - 9 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Álvaro Barreal - 9 gols por Raul Baretta/ Santos FC
