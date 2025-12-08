Acesse sua conta
Permanência na Série A coloca Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil e rende vaga à Juazeirense

Bahia terá seis representantes na competição nacional no ano que vem

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:07

Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Flamengo

A tarde do último domingo (7) no Barradão marcou mais do que a permanência dramática do Vitória na Série A. Com a vitória por 1x0 sobre o São Paulo, o Rubro-Negro não apenas assegurou presença na elite de 2026, como também conquistou vaga direta na 5ª fase da Copa do Brasil do próximo ano, além de ajudar indiretamente a Juazeirense ganhar lugar na competição.

A classificação em fase mais avançada do torneio é resultado do novo formato da competição nacional, divulgado pela CBF em outubro. A partir de 2026, os 20 clubes da Série A entram automaticamente apenas na quinta fase, etapa que antecede as oitavas de final.

Veja momentos de Vitória 1x0 São Paulo

Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 7
Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Isso significa que, ao evitar o rebaixamento, o Vitória “saltou” três etapas do torneio. Se tivesse caído, começaria sua campanha na segunda fase, destinada aos 74 melhores colocados do ranking da entidade, juntamente com os 14 times que avançam da fase inicial. 

A quinta fase — que passa a marcar a estreia dos clubes da primeira divisão — será disputada em jogos de ida e volta. Antes dela, as fases anteriores seguem em formato de jogo único, assim como a decisão do título.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - 2 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Mas o Leão não foi o único beneficiado com a própria permanência. Com o Vitória garantido na Série A, a Federação Bahiana de Futebol ganhou uma vaga extra na Copa do Brasil de 2026, que ficou com a Juazeirense. O Cancão de Fogo se junta a Bahia, Vitória, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Porto como representantes do estado no torneio.

Com a nova configuração, a Copa do Brasil de 2026 será distribuída da seguinte forma: 28 clubes iniciam a disputa na primeira fase; 88 entram na segunda; 48 avançam à terceira, que contará com campeões regionais e das Séries C e D; 24 seguem para a quarta fase; e, enfim, os 20 clubes da elite ingressam na quinta fase, completando o grupo de 32 equipes que se enfrentaram disputarão vagas nas oitavas de final, depois quartas, semis até restarem apenas os dois finalistas.

Titular do Vitória confirma que está deixando o clube e não permanece para 2026

'Esse dia eu não vou esquecer nunca': Jair Ventura celebra permanência do Vitória na Série A

Torcida do Vitória invade o gramado do Barradão após time garantir permanência; veja vídeo

Brasileirão Série A 2025: confira classificados para Libertadores e rebaixados

Leão de primeira! Vitória vence o São Paulo e confirma permanência na Série A

Vitória Copa do Brasil

