FUTEBOL BAIANO EM ALTA

Permanência na Série A coloca Vitória na 5ª fase da Copa do Brasil e rende vaga à Juazeirense

Bahia terá seis representantes na competição nacional no ano que vem

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:07

Taça da Copa do Brasil Crédito: Divulgação/Flamengo

A tarde do último domingo (7) no Barradão marcou mais do que a permanência dramática do Vitória na Série A. Com a vitória por 1x0 sobre o São Paulo, o Rubro-Negro não apenas assegurou presença na elite de 2026, como também conquistou vaga direta na 5ª fase da Copa do Brasil do próximo ano, além de ajudar indiretamente a Juazeirense ganhar lugar na competição.

A classificação em fase mais avançada do torneio é resultado do novo formato da competição nacional, divulgado pela CBF em outubro. A partir de 2026, os 20 clubes da Série A entram automaticamente apenas na quinta fase, etapa que antecede as oitavas de final.

Isso significa que, ao evitar o rebaixamento, o Vitória “saltou” três etapas do torneio. Se tivesse caído, começaria sua campanha na segunda fase, destinada aos 74 melhores colocados do ranking da entidade, juntamente com os 14 times que avançam da fase inicial.

A quinta fase — que passa a marcar a estreia dos clubes da primeira divisão — será disputada em jogos de ida e volta. Antes dela, as fases anteriores seguem em formato de jogo único, assim como a decisão do título.

Mas o Leão não foi o único beneficiado com a própria permanência. Com o Vitória garantido na Série A, a Federação Bahiana de Futebol ganhou uma vaga extra na Copa do Brasil de 2026, que ficou com a Juazeirense. O Cancão de Fogo se junta a Bahia, Vitória, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Porto como representantes do estado no torneio.