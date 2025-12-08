Amazona baiana de 10 anos se torna bicampeã Norte-Nordeste e destaque no hipismo nacional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 11:28
A jovem amazona Beatriz Garcez, representante da Vila Hípica Verona, alcançou mais um resultado de destaque para o hipismo baiano. Aos 10 anos, ela se tornou bicampeã do ranking Norte-Nordeste, repetindo o título conquistado em 2024, quando tinha apenas 9 anos. A nova conquista reforça sua consistência e a rápida evolução técnica demonstrada nas principais competições da região.
A temporada de 2025 também marcou sua presença no cenário nacional. Bia integrou a equipe da Bahia que garantiu o título de campeã brasileira por equipes, resultado que confirma sua projeção como uma das grandes promessas da nova geração do hipismo no país.
Reconhecida pela precisão nos percursos, maturidade competitiva e postura tranquila durante as provas, Beatriz vem se sobressaindo entre atletas de sua idade. Seu desempenho representa não apenas um avanço pessoal, mas também um importante impulso para o hipismo nordestino, que tem ganhado cada vez mais visibilidade no cenário brasileiro.
A formação da atleta na Vila Hípica Verona (VHV) é apontada como um dos pilares do seu desenvolvimento. A estrutura técnica da equipe e o acompanhamento especializado têm contribuído para uma trajetória sólida, marcada por conquistas e evolução constante.
Com o bicampeonato regional e o título brasileiro por equipes, Beatriz Garcez se consolida como um dos talentos a serem observados nos próximos anos — um exemplo do potencial esportivo que a Bahia e o Nordeste vêm revelando no hipismo nacional.