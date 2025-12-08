‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Bruno Wendel
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:00
Conhecida como “Juíza Cinquentinha”, em referência ao suposto valor cobrado por decisões judiciais, Marlise Freire de Alvarenga foi afastada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) no último dia 18. A Coluna teve acesso à decisão do corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank. O caso seria mais um desdobramento da Operação Faroeste.
A magistrada, lotada em Barreiras, é acusada de bloquear grandes somas de dinheiro em processos que tramitavam em varas distintas de sua área de atuação, além de supostos envolvimentos em “tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de filho/advogado em operação imobiliária com suspeita de lavagem de dinheiro”.
Procurado, o advogado de Marlise, Fábio Periandro de Almeida Hirsch, não quis comentar o assunto. A Coluna também solicitou um posicionamento ao TJBA, mas até o momento não houve resposta.
Magistrados que foram ou estão afastados pelos tribunais por condutas investigadas pelos colegiados