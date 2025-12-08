COLUNA BRUNO WENDEL

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais

Investigação da Corregedoria teria relação com à "Operação Faroeste"

Bruno Wendel

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:00

Juíza acusada de cobrar por decisões judiciais é afastada pelo TJBA Crédito: Reprodução

Conhecida como “Juíza Cinquentinha”, em referência ao suposto valor cobrado por decisões judiciais, Marlise Freire de Alvarenga foi afastada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) no último dia 18. A Coluna teve acesso à decisão do corregedor-geral de Justiça, desembargador Roberto Maynard Frank. O caso seria mais um desdobramento da Operação Faroeste.

A magistrada, lotada em Barreiras, é acusada de bloquear grandes somas de dinheiro em processos que tramitavam em varas distintas de sua área de atuação, além de supostos envolvimentos em “tráfico de influência, prática de agiotagem e favorecimento de filho/advogado em operação imobiliária com suspeita de lavagem de dinheiro”.

Procurado, o advogado de Marlise, Fábio Periandro de Almeida Hirsch, não quis comentar o assunto. A Coluna também solicitou um posicionamento ao TJBA, mas até o momento não houve resposta.